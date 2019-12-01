Происшествия
Российская газетаПервого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в качестве меры пресечения для замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко домашний арест на два месяца.
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«Допрос начался в 12 ночи и закончился в 6 утра»: адвокат — о подробностях дела о взятке в СК
Екатеринбург Онлайн12:04
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Общество
Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
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Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ
Транспорт
Движение поездов на фиолетовой ветке метро восстановлено
В 23:20 движение на фиолетовой ветке петербургского метрополитена (пятой линии) восстановлено.
Игры
Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности
В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Футбол
Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Наука
Созданы очки, определяющие уровень сахара в крови по слезам
Группа зарубежных ученых разработала очки, которые определяют уровень сахара в крови по слезам.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Политика
Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.
Спорт
Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Политика
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.
Гаджеты
Опубликованы характеристики нового недорогого смартфона Redmi K30
Что касается младшей версии Redmi K30, то инсайдер подтвердил информацию, о процессоре и дисплее.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Шоу-бизнес
Собчак поделилась трогательным фото с сыном с отдыха на Мальдивах
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram фотографию с трёхлетним сыном Платоном, с которым она проводит отдых на Мальдивах.
Биатлон
Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Здоровье
У здания Минздрава в Москве проходит серия одиночных пикетов
Наука
Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза
Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
Авто
Назвали изменения для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Культура
В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.