Происшествия
Российская газетаПервого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в качестве меры пресечения для замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко домашний арест на два месяца.
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«Допрос начался в 12 ночи и закончился в 6 утра»: адвокат — о подробностях дела о взятке в СК
Екатеринбург Онлайн12:04
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Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
Происшествия
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Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
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Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Происшествия
Россиян не оказалось среди пострадавших в ДТП с автобусом в Тунисе
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом под Читой погибли десять человек
По предварительным данным, в ДТП с туристическим автобусом в Забайкальском крае погибли 10 человек, сообщили в ГИБДД.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
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Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Футбол
Экс-арбитр ФИФА считает, что гол «Зенита» засчитан ошибочно
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил о том, что гол петербургского "Зенита" засчитан ошибочно.
Автоспорт
Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби
Заключительная гонка сезона Формулы-1 ещё не стартовала, а пилот «Феррари» Шарль Леклер уже рискует быть исключённым из её итогового протокола.
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Политика
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
Происшествия
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка
В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
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Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Политика
На Украине заговорили о потере смысла существования страны
После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
Общество
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Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей
В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».