Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПервого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в качестве меры пресечения для замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко домашний арест на два месяца.
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