Происшествия

Газета.RuГазета.RuРебенок погиб из-за урагана «Дориан» на Багамских островах

В результате обрушившегося на Багамские острова урагана "Дориан" погиб один ребенок. Об этом сообщает The Bahamas Press. Как отмечается, жертвой стихии стал семилетний Лачино Мкинтош.
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