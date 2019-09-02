Происшествия
Газета.RuРебенок погиб из-за урагана «Дориан» на Багамских островах
В результате обрушившегося на Багамские острова урагана "Дориан" погиб один ребенок. Об этом сообщает The Bahamas Press. Как отмечается, жертвой стихии стал семилетний Лачино Мкинтош.
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Первой жертвой урагана «Дориан» стал восьмилетний мальчик с Багамских островов
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