Жертвой урагана "Дориан", который накануне обрушился на острова Абако на севере архипелага Багамские острова, стал ребенок. Соответствующую информацию в ночь на понедельник предоставили местные СМИ. Уточняется, что семилетний мальчик утонул, когда вместе с семьей пытался спастись от стихии.

Жертвой урагана «Дориан» на Багамских островах стал ребенок

Финансы Россияне отказались от ипотечных каникул Российские банки в настоящее время не наблюдают всплеска клиентских обращений, связанных с возможностью оформления ипотечных каникул.

Гаджеты Обновленный iPhone XR появился в Geekbench Указанная в бенчмарке модель iPhone 12,1 с идентификатором N104AP, раскрыла технические характеристики нового XR.

Политика Чиновницу из Тулуна отстранили от работы Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.

Политика Обмен заключёнными между Россией и Украиной в понедельник не состоится Ранее СМИ сообщали, что обмен заключёнными между Россией и Украиной должен был состояться на прошлой неделе. Конкретной даты до сих пор нет.

Политика Соглашение с Польшей по 5G призвано противостоять Китаю, заявили в США Декларация о безопасности создания сетей 5G, которая была накануне подписана в Варшаве премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майклом Пенсом, призвана противодействовать Китаю и якобы его попыткам использования китайских компаний для сбора разведданных, говорится в сообщении Белого дома.

Энергетика Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой» Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. барр./сутки в рамках соглашения ОПЕК+.

Происшествия Пять человек погибли на Багамах в результате урагана «Дориан» Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Общество В школах Саратова отметят День солидарности в борьбе с терроризмом Сегодня, 3 сентября, в саратовских школах пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Экономика Промопроизводство замедлило рост Как отмечают аналитики, это минимальный рост показателя за последние пять лет в годовом выражении.

Кино Диана Шурыгина снимется в «Брате-3» Сегодня же появилась информация, что к актерскому составу «Брата-3» присоединилась скандально известная Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.

Армия и оружие В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Финансы От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.

Технологии В «Сколково» предложили принимать законы c использованием big data Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).

Шоу-бизнес Поклонская прокомментировала развод с мужем Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.

Политика Советники лидеров «нормандской четвёрки» обсудили подготовку к саммиту Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча глав государств «нормандской четвёрки», главным вопросов которой является урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе, состоится в сентябре 2019 года.

Политика Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.

Происшествия Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.

Происшествия Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела Абызова Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Инну Пикалову – новую фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова о хищениях на 4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.