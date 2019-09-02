Происшествия
Аргументы неделиЖертвой урагана «Дориан» на Багамских островах стал ребенок
Жертвой урагана "Дориан", который накануне обрушился на острова Абако на севере архипелага Багамские острова, стал ребенок. Соответствующую информацию в ночь на понедельник предоставили местные СМИ. Уточняется, что семилетний мальчик утонул, когда вместе с семьей пытался спастись от стихии.
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Первой жертвой урагана «Дориан» стал восьмилетний мальчик с Багамских островов
Интерфаксвчера в 07:03
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Обновленный iPhone XR появился в Geekbench
Указанная в бенчмарке модель iPhone 12,1 с идентификатором N104AP, раскрыла технические характеристики нового XR.
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Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
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Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
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Обмен заключёнными между Россией и Украиной в понедельник не состоится
Ранее СМИ сообщали, что обмен заключёнными между Россией и Украиной должен был состояться на прошлой неделе. Конкретной даты до сих пор нет.
Говорит Москва вчера в 06:38
Политика
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Декларация о безопасности создания сетей 5G, которая была накануне подписана в Варшаве премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майклом Пенсом, призвана противодействовать Китаю и якобы его попыткам использования китайских компаний для сбора разведданных, говорится в сообщении Белого дома.
РИА Новости вчера в 15:38
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Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
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Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. барр./сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
РБК вчера в 17:35
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах в результате урагана «Дориан»
Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 19:53
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество
В школах Саратова отметят День солидарности в борьбе с терроризмом
Сегодня, 3 сентября, в саратовских школах пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
КП - Саратов 02:06
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Промопроизводство замедлило рост
Как отмечают аналитики, это минимальный рост показателя за последние пять лет в годовом выражении.
Коммерсантъ вчера в 18:54
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Сегодня же появилась информация, что к актерскому составу «Брата-3» присоединилась скандально известная Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием.
Вокруг ТВ вчера в 06:34
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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Путин анонсировал договор о дружбе России и Монголии
Газета.Ru вчера в 14:23
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В «Сколково» предложили принимать законы c использованием big data
Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).
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Поклонская прокомментировала развод с мужем
Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.
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Советники лидеров «нормандской четвёрки» обсудили подготовку к саммиту
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча глав государств «нормандской четвёрки», главным вопросов которой является урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе, состоится в сентябре 2019 года.
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Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
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Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Происшествия
Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Инну Пикалову – новую фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова о хищениях на 4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
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Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
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Наложен арест на мечеть, построенную Атамбаевым
На мечеть "7 апрель шейиттери" (" Жертвы 7 апреля") наложен арест, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР. Напомним, на 135 единиц движимого и недвижимого имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников наложен арест.
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Осака восхищена поведением Медведева на US Open
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