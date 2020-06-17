Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня. Инцидент произошел в поселке Ермолино Дмитровского городского округа.

Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье

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