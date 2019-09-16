Шоу-бизнес
Lenta.ruПервому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал, а также на ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за эфира о российской актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал своим подписчикам в Instagram подать в суд на редакцию программы "Пусть говорят" на "Первом канале" и ее ведущего Дмитрия Борисова.Московский Комсомолецвчера в 16:39
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Разин намерен судиться с «Первым каналом» из-за эфира про Заворотнюк
Московский Комсомолецвчера в 16:57
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У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения
У находящейся в состоянии комы актрисы Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения, сообщает Mash.
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Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
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