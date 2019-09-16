Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruПервому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал, а также на ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за эфира о российской актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал своим подписчикам в Instagram
 подать в суд на редакцию программы "Пусть говорят" на "Первом канале" и ее ведущего Дмитрия Борисова.
Московский Комсомолец16:39

Подробнее о событии

Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк

РИА Новости14:46

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru16:33

Разин намерен судиться с «Первым каналом» из-за эфира про Заворотнюк

Московский Комсомолец16:57

Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за обсуждения Заворотнюк

РБК19:06

«Пусть готовятся к судам»: Разин пообещал наказать Первый канал и выложил провокационное фото

Царьград14:50

Разин пообещал засудить Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Взгляд.ру15:20

Разин угрожает «Первому каналу» судом из-за телепередачи про Заворотнюк

REGNUM16:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Экономика

Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей

«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru 21:09
Политика

Страны ООН приняли рекордное число резолюций за 73-ю сессию Генассамблеи

Государства - члены ООН приняли 341 резолюцию за год работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
ТАСС 12:38
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Музыка

За мат на концерте в Ростове на Шнурова написали заявление в полицию

В городе R 14:56
Общество

Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

Российская газета 11:37
Экономика

Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия 21:15
Авто

Россияне отказываются платить транспортный налог

В России наблюдается высокий уровень задолженности по транспортному налогу: в среднем по стране долг составляет почти 30% от общего объема годовых отчислений.
Автоновости дня вчера в 21:28
Политика

Власти Нью-Йорка потребовали раскрыть данные о налогах Трампа

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс потребовал предоставить налоговые декларации президента США Дональда Трампа за последние восемь лет.
News.ru 18:54
Футбол

Роналду расплакался, когда ему показали видео с его покойным отцом

Sport24.ru 02:24
Политика

Путин предупредил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Президент России Владимир Путин считает, что территорию Сирии недопустимо делить по зонам влияния.
Life.ru 12:59
Технологии

В Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей

Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».
RuNews24.ru 03:48
Политика

В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.
REGNUM 06:09
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Газета.Ru 11:51
Происшествия

Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Баскетбол

Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»

Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor 11:37
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Общество

Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Шоу-бизнес

Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка

Телепрограмма 09:13
Общество

Гороскоп на 16 сентября: сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов

Львы Сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов.
Primpress.ru вчера в 18:00
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Космос

Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером

В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.
Эхо Москвы 14 сентября в 00:00
Наука

Квантовая телепортация вышла на новый уровень

Популярная механика 12 сентября в 20:02
Политика

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru 10:07
Происшествия

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв

Российская газета 08:06
Политика

Зеленский назвал основные задачи на посту президента

РИА Новости 07:43
Общество

Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное