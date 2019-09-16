с чего всё началось

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал, а также на ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за эфира о российской актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.

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Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Экономика Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.

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Политика Власти Нью-Йорка потребовали раскрыть данные о налогах Трампа Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс потребовал предоставить налоговые декларации президента США Дональда Трампа за последние восемь лет.

Политика Путин предупредил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния Президент России Владимир Путин считает, что территорию Сирии недопустимо делить по зонам влияния.

Технологии В Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».

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Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

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Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Космос Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.

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Политика Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.