Шоу-бизнес
Lenta.ruПервому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал, а также на ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за эфира о российской актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал своим подписчикам в Instagram подать в суд на редакцию программы "Пусть говорят" на "Первом канале" и ее ведущего Дмитрия Борисова.Московский Комсомолец16:39
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