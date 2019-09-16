с чего всё началось

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал, а также на ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за эфира о российской актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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