Общество
ИзвестияПервоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае
Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
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Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Экономика
Попросивший о банкротстве «Открытие Холдинг» задолжал ВТБ ₽13 млрд
Реальная стоимость активов "Открытие Холдинга" — 64,5 млрд руб. Последние два года холдинг "занимался реструктуризацией своих обязательств по облигационным займам на общую сумму 249 млрд руб.", говорится в документе.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Ford Endeavour
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Происшествия
Житель Курганской области получил девять лет по делу о терроризме
Военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Курганской области, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по региону.
Экономика
Жители Гонконга получат по 1200 долларов на расходы
Экономика территории пострадала от месяцев сильных политических беспорядков, а в последнее время пострадала от воздействия коронавируса нового типа, который внес свои изменения не только экономику Китая, а всего мира.
Происшествия
Историку Соколову предъявлено новое обвинение
Убившему аспирантку историку Соколову предъявлено обвинение за незаконный оборот огнестрельного оружия.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру в спорте
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.
Биатлон
Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Армия и оружие
Эрдоган в очередной раз пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал срок до конца февраля, чтобы сирийская армия оставила территорию возле турецких наблюдательных пунктов.
Футбол
Башкиров стал игроком «Заглембе»
Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
Музыка
Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении 2020»
Политика
В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля
Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
Происшествия
Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров
Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Политика
Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Авто
В Chery назвали рублевые цены на кроссовер Chery Tiggo 8
С 1 марта 2020 года в России стартуют продажи нового большого вседорожника Chery Tiggo 8 с салоном на семь мест.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Шоу-бизнес
Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Здоровье
Жители Зауралья в открытом письме пожаловались премьеру РФ Мишустину на медицину
Представители общественных организаций Шадринска (Курганская область) написали открытое письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг
Футбол
Временные трибуны «Екатеринбург Арены» разберут в 2021 году
Временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арены» планируется разобрать в 2021 году. Проектная документация находится в стадии разработки.
Культура
Клип Линдеманна прокомментировала Елена Беркова
Елена Беркова, порноактриса, прокомментировала ситуацию, которая сложилась из-за откровенного музыкального клипа Тилля Линдеманна.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
СКР опросил Короткова по делу о сотрудничестве с террористами ИГ
С целью опроса журналиста из Москвы в Петербург 26 февраля прибыл старший следователь по особо важным делам СКР Андрей Кошелев, сообщила «Новая газета».
Энергетика
Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть
Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.