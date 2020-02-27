Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

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Экономика Жители Гонконга получат по 1200 долларов на расходы Экономика территории пострадала от месяцев сильных политических беспорядков, а в последнее время пострадала от воздействия коронавируса нового типа, который внес свои изменения не только экономику Китая, а всего мира.

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Футбол Башкиров стал игроком «Заглембе» Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.

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Общество СКР опросил Короткова по делу о сотрудничестве с террористами ИГ С целью опроса журналиста из Москвы в Петербург 26 февраля прибыл старший следователь по особо важным делам СКР Андрей Кошелев, сообщила «Новая газета».