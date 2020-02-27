Общество
Lenta.ruСтало известно о возможном зарождении коронавируса за пределами Китая
Наньшань добавил, что при этом вспышки эпидемии возникают и за пределами КНР. По его словам, источник коронавируса по-прежнему остается неясным. Наньшань подчеркнул, что специалисты еще не знают, существовал ли он раньше.
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Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Армия и оружие
Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Происшествия
Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством
Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель на Невском проспекте
Банк «Санкт-Петербург» подал иски о банкротстве АО «Талион» и его «дочки» ЗАО «Елисеев Палас Отель», которые контролирует бизнесмен Александр Ебралидзе.
Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Политика
Песков заявил о выплатах всем ветеранам к 75-летию Победы
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о выплатах российским ветеранам ко Дню Победы.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
Музыка
Назван представитель России на «Евровидении-2020»
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Политика
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ.
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Армия и оружие
Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США
Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Политика
Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»
По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного преимущества США перед Россией
Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты подорвали свое военное преимущество перед Россией и Китаем, передает ТАСС.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта Россия решила приостановить полеты в Южную Корею.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Здоровье
В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии
Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.
Политика
Песков: встреча Путина и Эрдогана 5 марта не планируется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что 5 марта в Стамбуле встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется.
Политика
Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Директор детсада в Перми уволилась из-за песни про водку на празднике
Заведующий детским садом в Перми, где на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.
Шоу-бизнес