Общество

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о возможном зарождении коронавируса за пределами Китая

Наньшань добавил, что при этом вспышки эпидемии возникают и за пределами КНР. По его словам, источник коронавируса по-прежнему остается неясным. Наньшань подчеркнул, что специалисты еще не знают, существовал ли он раньше.
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В Пекине считают, что коронавирус мог зародиться за пределами Китая

Комсомольская правда03:48

Стало известно о возможном зарождении коронавируса за пределами Китая

Lenta.ru00:58

В Пекине заявили, что источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае

ТАССвчера в 23:22

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Известия00:02

В Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае

Life.ruвчера в 23:54

Власти КНР: Источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае

РЕН ТВвчера в 23:33

Источник нового коронавируса мог быть не в Китае, считает эксперт

РИА Новости00:56
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Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости 25 февраля в 16:53
Армия и оружие

Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов

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Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Происшествия

Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством

Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
REGNUM 03:27
Экономика

Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель на Невском проспекте

Банк «Санкт-Петербург» подал иски о банкротстве АО «Талион» и его «дочки» ЗАО «Елисеев Палас Отель», которые контролирует бизнесмен Александр Ебралидзе.
РБК Санкт-Петербург 04:06
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
РБК вчера в 23:00
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Политика

Песков заявил о выплатах всем ветеранам к 75-летию Победы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о выплатах российским ветеранам ко Дню Победы.
iReactor 04:34
Общество

Путин посетит парк развлечений «Остров мечты» перед его открытием

РИА Новости 04:36
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Политика

Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова

Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
ТАСС 04:35
Музыка

Назван представитель России на «Евровидении-2020»

Lenta.ru 03:35
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Экономика

СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

РБК 03:17
Политика

США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ

США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ.
Piter.tv 03:56
Общество

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Известия 02:22
Армия и оружие

Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
News.ru вчера в 11:07
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС вчера в 06:17
Политика

Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»

По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить.
РБК 01:53
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере военного преимущества США перед Россией

Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты подорвали свое военное преимущество перед Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:16
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта Россия решила приостановить полеты в Южную Корею.
Алтайская правда вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Здоровье

В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии

Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.
REGNUM 03:05
Политика

Песков: встреча Путина и Эрдогана 5 марта не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что 5 марта в Стамбуле встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется.
DP.RU 04:44
Политика

Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым

РИА Новости 04:21
Политика

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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество

Директор детсада в Перми уволилась из-за песни про водку на празднике

Заведующий детским садом в Перми, где на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.
РИА Новости 04:41
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Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма

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