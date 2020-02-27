"Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае", - указал Чжун Наньшань. Он также отметил, что "источник коронавируса нового типа по-прежнему остается неясным".

с чего всё началось

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

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