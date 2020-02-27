Общество

ИзвестияИзвестияПервоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
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с чего всё началось

В Пекине заявили, что источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае

"Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае", - указал Чжун Наньшань. Он также отметил, что "источник коронавируса нового типа по-прежнему остается неясным".
ТАССвчера в 23:22

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В Пекине считают, что коронавирус мог зародиться за пределами Китая

Комсомольская правда03:48

Стало известно о возможном зарождении коронавируса за пределами Китая

Lenta.ru00:58

Источник нового коронавируса мог быть не в Китае, считает эксперт

РИА Новости00:56

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Известия00:02

В Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае

Life.ruвчера в 23:54

Власти КНР: Источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае

РЕН ТВвчера в 23:33

В Пекине заявили, что источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае

ТАССвчера в 23:22
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Общество

Тимати ответил ветерану американского рэпа, назвавшему его «нацистом»

Газета.Ru вчера в 13:26
Политика

Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.
Газета.Ru 04:37
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

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Президент РФ Владимир Путин положительно относится к техническому прогрессу, однако сам не пользуется смартфоном, поскольку у него есть другие средства связи.
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Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 04:55
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В Севастополе выросло число жителей и снизилась рождаемость

За 2019 год рост населения составил 5710 человек. При этом в городе за год родилось 4267 детей, что на 99 меньше показателя 2018 года.
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Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»

Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Piter.tv вчера в 13:10
Политика

В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

RT на русском 04:42
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Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
РИА Новости 05:32
Финансы

Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода

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В Кандалакше завели дело о халатности после покушения на ребёнка

В Кандалакше Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних после попытки 15-летнего подростка задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика.
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Чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева рассказала, что ее сердце свободно, так как они расстались с фигуристом Андреем Лазукиным.
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
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В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

Газета.Ru 03:22
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В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Армия и оружие

В Пентагоне признали утрату военного преимущества в мире

Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано.
Российская газета вчера в 23:40
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
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Теннис

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение завершить свою спортивную карьеру.
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Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Разработано биосовместимое нановолокно для длительного высвобождения лекарственных препаратов

Электроспиннинг позволяет создать микро- и нановолокна из полимерного раствора или расплава под действием электростатических сил.
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После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
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Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед игрой с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что лидер команды Артем Дзюба перед матчем 20-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» тренируется по индивидуальной программе.
РБК 05:48
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В камере Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружили серьезные проблемы

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Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
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В Google Translate появился татарский язык

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Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
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