Экономика

РБКРБКСбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки

Ранее Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Оформить жилищный кредит на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,4% можно до 1 ноября 2020 года.
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