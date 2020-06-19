Экономика
РБКСбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки
Ранее Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Оформить жилищный кредит на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,4% можно до 1 ноября 2020 года.
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Сбербанк выдал нижегородцам более 240 ипотечных кредитов с господдержкой
DomostroyNN.ru18 июня в 04:28
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о снижении первоначального взноса на ипотеку
7 новостей18 июня в 02:17
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Происшествия
В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне
На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
Актуальные Новости 08:53
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс 21:22
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты 17:09
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
Диетолог назвал способ меньше есть
В конце мая врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков сообщил, что основной причиной набора веса в период самоизоляции является стресс.
РБК 22:44
Финансы
Рубль ждёт заседания Банка России
Москва, 18 июня 2020, 13:13 — REGNUM На внутреннем валютном рынке национальная валюта продлевает период укрепления до четырех дней против доллара, получив поддержку от ажиотажного спроса на аукционе Минфина по размещению ОФЗ в преддверии июньского заседания ЦБ России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 18 июня в 06:13
Футбол
Жерар Пике: «Если „Реал“ потеряет очки, это станет сюрпризом»
«Барселона» сохраняет лидерство с 65 очками, однако «Реал» отстает от первого места лишь на три очка, имея игру в запасе.
Матч ТВ 01:59
Футбол
Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:21
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождение нового континента
Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и обнаружили, что в этом месте началось зарождение нового континента.
The Penza Post 23:00
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Армия и оружие
На Параде Победы покажут «Панцирь» с мини-ракетами
В 2020 году на военном параде, который пройдёт в Москве 24 июня, впервые будет показан модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Популярная механика вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие
В субботу, 20 июня, народный артист России Владимир Коренев, который стал широко известен после запоминающейся роли Ихтиандра в картине "Человек-амфибия", празднует юбилей.
Аргументы недели 01:36
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
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Врачи рассказали, кому опасно загорать
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«Шахтер» стал чемпионом Украины
Советский спорт 15:15
Армия и оружие
Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага
«Российская газета» назвала опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага. Самолёт этот впервые поднялся в небо 43 года назад.
Ferra 13:43
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Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
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Домогаров поддержал Ефремова, отказавшись выходить на сцену
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Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму
Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
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