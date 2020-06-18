Экономика
Жилищный вопрос. Нижегородская областьСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой по льготной ставке в 6,4%. Если раньше он составлял 20%, то теперь заплатить придется 15% стоимости жилья. В банке уточняют, что случае регистрации сделки в электронном виде действует скидка в размере 0,3% до 30 июня 2020 года.
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Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимости
Камчатка-Информ16 июня в 20:32
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