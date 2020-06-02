Экономика

Гипер ННГипер ННПервоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить

Как сообщили в пресс-службе министерства, поправки должны затронуть жилищные займы в рамках программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых»: в настоящее время первоначальный взнос по ним составляет 20%.
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Минфин внес в правительство проект о снижении взноса по льготной ипотеке

ТАСС04:35

Честный дом: Субсидированная ипотека

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Интерфакс04:32

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Номер один31 мая в 18:13

Первоначальный взнос для «Дальневосточной ипотеки» предлагают снизить до 15%

ZAB.RU30 мая в 23:30
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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Судебные приставы уже не могут взыскивать долги с пособий и пенсий.
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Футбол

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Общество

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Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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На Свердловскую область надвигаются заморозки

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В России введут штраф за брошенные автомобили

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Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и поблагодарил сам себя за подавление протестов прошедшей ночью.
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Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
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Опубликована финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

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