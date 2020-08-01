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Российская газета
Российская газета

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%

Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%. О том, что такое решение принято в правительстве России сообщило РБК со ссылкой на источники. Программа льготной ипотеки позволяет взять кредит на приобретение жилья в новостройках под 6,5% годовых.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
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Снижение первого взноса по ипотеке вернет кризис-2008. Мнение специалистов по недвижимости

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РБК: Правительство снизит до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке

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РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

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