Экономика

Цензуры.НетЦензуры.НетПервоначальный взнос по льготной ипотеке может снизить Минфин

В правительство России внесён законопроект, предусматривающий снижение требований к минимальному размеру первого взноса по ипотеке. Минфин предлагает уменьшить его с 20 до 15% от общей стоимости жилья для тех, кто воспользуется льготной программой.
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ТАСС04:35

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