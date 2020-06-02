Экономика
Цензуры.НетПервоначальный взнос по льготной ипотеке может снизить Минфин
В правительство России внесён законопроект, предусматривающий снижение требований к минимальному размеру первого взноса по ипотеке. Минфин предлагает уменьшить его с 20 до 15% от общей стоимости жилья для тех, кто воспользуется льготной программой.
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Политика
На Украине анонсировали переговоры глав МИД стран нормандского формата
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры глав МИД стран нормандского формата.
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В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование по Конституции
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Национальная служба новостей 06:10
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Шоу-бизнес
Бондарчук сама подтолкнула мужа к роману с Паулиной Андреевой
Главный редактор журнала "Hello!" и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала о том, что не считает его новую возлюбленную разлучницей.
Народные новости вчера в 11:53
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Космос
На Солнце произошла мощнейшая с 2017 года вспышка
NASA сообщает, что обсерватория солнечной динамики SDO зафиксировала мощнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
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Российская газета 04:50
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Citroen представил новый бюджетный седан C3L
Салон бюджетного седана Citroen C3L для Китая Новый кросс-седан Citroen C3L порадует покупателя вместительным багажником А тем временем стало известно, что американский SSC собирается предоставить «бюджетный» гиперкар.
CarsWeek.ru вчера в 07:34
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Экономика
Четверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
Общество
ВОЗ предупредила об опасности использования антибиотиков при COVID-19
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что чрезмерное использование антибиотиков при COVID-19 лишь повысит уровень смертности.
Доктор 06:14
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
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В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Общество
Заработок мэра Екатеринбурга упал более чем на миллион рублей
Доход мэра Екатеринбурга Александра Высокинского по итогам прошлого года уменьшился на 1,2 млн рублей.
URA.Ru вчера в 16:45
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета 04:58
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Здоровье
Меньше 100 свободных коек осталось в больницах Ивановской области
Добавим, что количество свободных коек в стационарах снижается. На сегодняшний день в Ивановской области таких мест осталось всего 93.
Кстати.News 05:41
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Здоровье
Морозов: за неделю коронавирусом заразились 87 медиков
Вновь повысился коэффициент распространения, который составил больше единицы заболевших на 1 тысячу населения, а это максимальное значение за последние три недели, - сообщил губернатор Сергей Морозов в своем традиционном обращении по коронавирусу во вторник, 2 июня.
Ульяновск онлайн 07:05
Общество
«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины
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Российская газета 05:21
Общество
За отказ от вакцинации могут начать штрафовать
Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55