Экономика
Цензуры.НетПервоначальный взнос по льготной ипотеке может снизить Минфин
В правительство России внесён законопроект, предусматривающий снижение требований к минимальному размеру первого взноса по ипотеке. Минфин предлагает уменьшить его с 20 до 15% от общей стоимости жилья для тех, кто воспользуется льготной программой.
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Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
Футбол
В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола
Хорватское издание Sportske Novosti выпустило статью под заголовком: «Главный алкоголик современного футбола».
Матч ТВ 22:23
Общество
Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) 22:08
Политика
В ЕС прокомментировали возможность приглашения России на саммит G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском 12:58
Футбол
Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о желании снова возглавить команду.
Metaratings 17:27
Экономика
В России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
REGNUM 10:57
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
Inc-news.ru вчера в 03:17
Экономика
Депутаты в Забайкалье отказались вводить налог для самозанятых
Депутаты забайкальского краевого парламента отклонили проект закона о специальном налоговом режиме для самозанятых.
Московский Комсомолец Чита 22:15
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Политика
Токаев заявил, что Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству
Казахстан заинтересован в усилении потенциала ЕАЭС, дальнейшее развитие интеграции является приоритетным направлением, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Интерфакс 17:25
Авто
Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции
Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня 02:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской
Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru 06:05
Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые двигатели для Lada
Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с метеозависимостью
"Вечерняя Москва" поговорила с терапевтом Ларисой Алексеевой о том, как пережить непростое время метеочувствительным горожанам: — Особенность болей при метеочувствительности в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях.
Вечерняя Москва 09:00
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Общество
Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Общество
В России разработают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что российские специалисты работают над вакциной от COVID-19, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта.
МедиаПоток 09:17
Политика
МИД Франции высказался о возможном участии России в G7
Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений", - заявил представитель МИД, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция участие России в следующем саммите G7, как того хочет Трамп.
РИА Новости 18:01
Гаджеты
Какую видеокарту купить в 2020 году? Обзор и тест GTX 1650S, 1660S и RX 5500 XT
Единственное, на RX 5500 XT стоят чипы побыстрее — на 14 Гбит/с, и объём памяти у нее может быть как 4, так и 8 ГБ, что естественно, сказывается на цене.
Игромания.ру вчера в 06:00