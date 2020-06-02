Экономика

Цензуры.НетЦензуры.НетПервоначальный взнос по льготной ипотеке может снизить Минфин

В правительство России внесён законопроект, предусматривающий снижение требований к минимальному размеру первого взноса по ипотеке. Минфин предлагает уменьшить его с 20 до 15% от общей стоимости жилья для тех, кто воспользуется льготной программой.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки будет снижен

Российская газета04:48

Проект постановления о взносе по льготной ипотеке внесен в правительство РФ

REGNUM04:47

«Дальневосточная ипотека» может стать еще доступнее

Номер один31 мая в 18:13

Проект постановления о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% внесен в правительство

Интерфакс04:32

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

РИА Новости04:02

Минфин предложил снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

РБК04:00

Минфин внес в правительство проект о снижении взноса по льготной ипотеке

ТАСС04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Происшествия

В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час

Lenta.ru 20:02
16
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
99
Футбол

В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола

Хорватское издание Sportske Novosti выпустило статью под заголовком: «Главный алкоголик современного футбола».
Матч ТВ 22:23
Общество

Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) 22:08
Политика

В ЕС прокомментировали возможность приглашения России на саммит G7

Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском 12:58
353
Футбол

Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о желании снова возглавить команду.
Metaratings 17:27
Экономика

В России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
REGNUM 10:57
20
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
1,4K
Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей

По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
Inc-news.ru вчера в 03:17
683
Экономика

Депутаты в Забайкалье отказались вводить налог для самозанятых

Депутаты забайкальского краевого парламента отклонили проект закона о специальном налоговом режиме для самозанятых.
Московский Комсомолец Чита 22:15
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM вчера в 13:03
602
Происшествия

В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

BFM.ru 00:54
586
Политика

Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
172
Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
237
Политика

Токаев заявил, что Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству

Казахстан заинтересован в усилении потенциала ЕАЭС, дальнейшее развитие интеграции является приоритетным направлением, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Интерфакс 17:25
1
Авто

Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции

Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня 02:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской

Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru 06:05
6
Авто

АвтоВАЗ разрабатывает новые двигатели для Lada

Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
51
Технологии

Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы

Anonsens вчера в 19:36
2
Здоровье

Врач объяснила, как бороться с метеозависимостью

"Вечерняя Москва" поговорила с терапевтом Ларисой Алексеевой о том, как пережить непростое время метеочувствительным горожанам: — Особенность болей при метеочувствительности в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях.
Вечерняя Москва 09:00
Наука

Более 500 видов позвоночных оказались на грани вымирания

Live24 05:44
9
Общество

Суд одобрил отправку в психбольницу шедшего изгонять Путина шамана

РБК 09:11
402
Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
305
Общество

Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников

Собака.ru вчера в 10:13
116
Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала фотографию после бани

Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
20
Общество

В России разработают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что российские специалисты работают над вакциной от COVID-19, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта.
МедиаПоток 09:17
417
Происшествия

Названо число погибших за время беспорядков в США

Lenta.ru 20:43
28
Политика

МИД Франции высказался о возможном участии России в G7

Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений", - заявил представитель МИД, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция участие России в следующем саммите G7, как того хочет Трамп.
РИА Новости 18:01
Гаджеты

Какую видеокарту купить в 2020 году? Обзор и тест GTX 1650S, 1660S и RX 5500 XT

Единственное, на RX 5500 XT стоят чипы побыстрее — на 14 Гбит/с, и объём памяти у нее может быть как 4, так и 8 ГБ, что естественно, сказывается на цене.
Игромания.ру вчера в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное