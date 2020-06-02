В правительство России внесён законопроект, предусматривающий снижение требований к минимальному размеру первого взноса по ипотеке. Минфин предлагает уменьшить его с 20 до 15% от общей стоимости жилья для тех, кто воспользуется льготной программой.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке может снизить Минфин

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