РПЛ

REGNUMREGNUMНападающий «Тамбова» признан лучшим игроком ноября в РПЛ

Лучшим футболистом ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан нападающий «Тамбова» Владимир Обухов. Об этом 27 ноября сообщается на сайте РПЛ. Лучшего игрока месяца выбирали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
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