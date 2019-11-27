РПЛ
REGNUMНападающий «Тамбова» признан лучшим игроком ноября в РПЛ
Лучшим футболистом ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан нападающий «Тамбова» Владимир Обухов. Об этом 27 ноября сообщается на сайте РПЛ. Лучшего игрока месяца выбирали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
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Наставник ФК «Тамбов» Первушин может стать лучшим тренером ноября в РПЛ
Онлайн Тамбов.рувчера в 04:34
Наставник ФК «Тамбов» Сергей Первушин претендует на звание лучшего тренера ноября
LifeTambov.ruвчера в 05:20
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
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