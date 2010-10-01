Пресс-служба «Тамбова» объявила о назначении Сергея Первушина исполняющим обязанности наставника команды. Напомним, что недавно пост главного тренера «Тамбова» покинул Александр Григорян.

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