Футбол

Soccer.ruSoccer.ruПервушин назначен и.о. главного тренера «Тамбова»

Пресс-служба «Тамбова» объявила о назначении Сергея Первушина исполняющим обязанности наставника команды. Напомним, что недавно пост главного тренера «Тамбова» покинул Александр Григорян.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стало известно, кто будет руководить «Тамбовом» до международной паузы

Матч ТВвчера в 12:02

Первушин стал и.о. главного тренера «Тамбова»

Sportbox.RU18:44

Не Шипшев, а Первушин: стало известно, кто временно будет тренировать ФК «Тамбов»

Онлайн Тамбов.ру19:15

Первушин – и. о. главного тренера «Тамбова»

Советский спорт18:30

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов» стал Тимур Шипшев

Go68.ruвчера в 14:30

Тимура Шипшева назначили исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов»

РИА ТОП68вчера в 15:52

Назначен исполняющий обязанности главного тренера ФК «Тамбов»

LifeTambov.ru07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

NewInform 19 октября в 09:48
Энергетика

На Украине опять подорожает газ

Подорожает аренда в торговых центрах, которые отапливаются газом, подорожает коммуналка для всех учреждений, юрлиц, фирм, вообще всё.
Tochka Zрения 19 октября в 16:34
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости 13:54
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

Зампред Общественной палаты Мурманской области и председатель регионального совета сторонников «Единой России» Юлия Величко заявила, что сожалеет о размещенной фотографии с банками красной икры.
РБК 19:58
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек

Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета 18:10
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:44
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК 10:11
Политика

Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 20:04
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
Политика

Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету

«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Футбол

Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем вчера в 20:41
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая завила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК 20:00
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Общество

Названы регионы России с самым доступным газом

Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте окончил университет

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! 12:03
Армия и оружие

Курды закидали помидорами покидающих Сирию американских военных

Курды закидали помидорами и камнями колонну американских военных автомобилей, покидающих Сирию.
Российская газета 15:24
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Политика

МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом

Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».
News.ru 17:57
Футбол

На матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг

На матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом» ожидаются полные трибуны.
Sportbox.RU 12:09
Политика

В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
РИА Новости 18:48
Общество

Басилашвили вступился за протестующих грузинских актеров

Рамблер 11:18
Общество

Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 13:38
Футбол

«Зенит» опубликовал командное фото. Там есть Кокорин

«Зенит» опубликовал командное фото сезона-2019/20.
Sports.ru 19:12
Политика

В Европарламенте возмутились словами Зеленского в разговоре с Трампом

Вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского лидера Владимира Зеленского, сказанными им во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском 20:01
Гаджеты

ZTE проектирует смартфон с оригинальным исполнением селфи-камеры

Китайская компания ZTE, по сообщению ресурса LetsGoDigital, проектирует смартфон с полностью безрамочным дисплеем и необычным исполнением фронтальной камеры.
3DNews 16:10
Футбол

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1

Metaratings вчера в 17:22
Футбол

Названы номинанты на «Золотой мяч»

Французское издание France Football объявило имена первых пятнадцати претендентов на "Золотой мяч" - приз, который вручается лучшему футболисту мира.
Российская газета 16:44
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Витальевич Григорян
Российский тренер
Российский футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тимур Каральбиевич Шипшев
Футболист
Советский и российский футболист, российский футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное