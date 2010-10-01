Футбол
Soccer.ruПервушин назначен и.о. главного тренера «Тамбова»
Пресс-служба «Тамбова» объявила о назначении Сергея Первушина исполняющим обязанности наставника команды. Напомним, что недавно пост главного тренера «Тамбова» покинул Александр Григорян.
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Не Шипшев, а Первушин: стало известно, кто временно будет тренировать ФК «Тамбов»
Онлайн Тамбов.ру19:15
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