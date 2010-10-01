Футбол

Soccer.ruSoccer.ruПервушин назначен и.о. главного тренера «Тамбова»

Пресс-служба «Тамбова» объявила о назначении Сергея Первушина исполняющим обязанности наставника команды. Напомним, что недавно пост главного тренера «Тамбова» покинул Александр Григорян.
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Стало известно, кто будет руководить «Тамбовом» до международной паузы

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Первушин стал и.о. главного тренера «Тамбова»

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Не Шипшев, а Первушин: стало известно, кто временно будет тренировать ФК «Тамбов»

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Первушин – и. о. главного тренера «Тамбова»

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Тимура Шипшева назначили исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов»

РИА ТОП68вчера в 15:52

Назначен исполняющий обязанности главного тренера ФК «Тамбов»

LifeTambov.ru07:50
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Как сообщает «Автостат Инфо», оборот с продаж новых машин люкс-сегмента в РФ за 9 месяцев текущего года составил 44,3 млрд рублей.
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Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
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HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
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Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»

Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
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Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
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Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»

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Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
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В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

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Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

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Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
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