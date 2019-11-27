РПЛ
МК-СпортПервушин из «Тамбова» признан РПЛ лучшим тренером ноября
Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин признан лучшим тренером ноября в российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации в официальном Twitter-аккаунте. Первушин был назначен на пост в октябре после отставки Александра Григоряна.
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