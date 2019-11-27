РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиПервушин признан лучшим тренером ноября в чемпионате России по футболу

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин признан лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ), об этом сообщается в официальном микроблоге лиги в твиттере.
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