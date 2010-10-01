Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUПервушин стал и.о. главного тренера «Тамбова»

Руководство «Тамбова» назначило Сергея Первушина исполняющим обязанности главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт клуба, вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.
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Стало известно, кто будет руководить «Тамбовом» до международной паузы

Матч ТВ20 октября в 12:02

Первушин стал и.о. главного тренера «Тамбова»

Sportbox.RUвчера в 18:44

Не Шипшев, а Первушин: стало известно, кто временно будет тренировать ФК «Тамбов»

Онлайн Тамбов.рувчера в 19:15

Первушин – и. о. главного тренера «Тамбова»

Советский спортвчера в 18:30

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов» стал Тимур Шипшев

Go68.ru20 октября в 14:30

Тимура Шипшева назначили исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов»

РИА ТОП6820 октября в 15:52

ФК «Тамбов» обнародовал имя и.о. главного тренера команды

LifeTambov.ruвчера в 18:25
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
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Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

Актуальные Новости 20 октября в 10:16
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Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
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Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Происшествия

В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ

В Оренбургской области трое сотрудников Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и четверо представителей подрядной организации отравились в ходе проведения ремонтных работ и были госпитализированы.
RT на русском вчера в 17:34
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Кино

Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.
Телеканал 360° 04:36
Политика

Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде

REGNUM 00:22
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции

Известия вчера в 21:13
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 07:21
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Ozon позволит клиентам зарабатывать на заказах

Онлайн-ритейлер Ozon запустил программу, позволяющую клиентам получать баллы за привлечение новых пользователей и генерацию повторных заказов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 00:57
Футбол

«Арсенал» во второй раз не забил два пенальти за матч

Любопытно, что последним клубом, который не забил два 11-метровых за матч, был как раз тульский Арсенал в марте 2018 года канониры дважды не смогли переиграть вратаря Амкара Дмитрия Хомича.
Советский спорт 20 октября в 15:50
Хоккей

«Автомобилист» с разгромным счетом уступил «Ак Барсу»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» уступил в пятом подряд матче регулярного чемпионата КХЛ.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:57
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался

Газета.Ru вчера в 11:29
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Авто

Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент

Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
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Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 21:10
Экономика

СМИ сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

Спрос на бензин в России в 2019-м году упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет, пишут "Известия" со ссылкой на данные представителей исследовательской группы "Петромаркет" и агентства "Аналитика товарных рынков".
РИА Новости 02:19
Экономика

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Армия и оружие

Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Армия и оружие

«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ

Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 09:59
Армия и оружие

Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»

В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия вчера в 15:56
Экономика

Регионы получат 90 млрд рублей на стимулирование рождаемости

В ходе совещания по вопросам реализации задач национального проекта «Демография» министр труда РФ Максим Топилин заявил, что регионы России получат 90 млрд рублей на программу стимулирования рождаемости.
АН Между строк вчера в 16:48
Армия и оружие

Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Футбол

Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

Lenta.ru вчера в 14:11
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
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