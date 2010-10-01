Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUПервушин стал и.о. главного тренера «Тамбова»

Руководство «Тамбова» назначило Сергея Первушина исполняющим обязанности главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт клуба, вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.
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Стало известно, кто будет руководить «Тамбовом» до международной паузы

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ФК «Тамбов» возглавил Сергей Первушин

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СМИ узнали о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225

Украинское конструкторское бюро «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».
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Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

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Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
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В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

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Рынок ставит на решительность Банка России

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Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
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Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
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Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

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Двое полицейских, которые возвращались со службы на личном автомобиле, погибли в результате столкновения с трамваем в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
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Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
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Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

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В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar

Азербайджан в скором времени планирует начать поставлять в Россию автомобили Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
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Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы

Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
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Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

Основной причиной снижения чистой прибыли в компании называют «отрицательный эффект» от трансформации сети гипермаркетов «Карусель» на сумму 5,334 млрд руб. (в основном из-за обесценения внеоборотных активов).
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Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

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