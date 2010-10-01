Футбол
Sportbox.RUПервушин стал и.о. главного тренера «Тамбова»
Руководство «Тамбова» назначило Сергея Первушина исполняющим обязанности главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт клуба, вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.
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Не Шипшев, а Первушин: стало известно, кто временно будет тренировать ФК «Тамбов»
Онлайн Тамбов.рувчера в 19:15
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Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Кино
Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Актриса умерла в 2016 году, но ранее создатели фильма подтвердили, что ее персонаж появится в девятом эпизоде.
Здоровье
Саратовскую горбольницу №1 возглавил Евгений Ковалев
До недавнего времени в течение многих лет саратовскую ГКБ №1 возглавлял экс-депутат гордумы Игорь Салов.
Транспорт
Каховскую линию метро Москвы закроют на реконструкцию
Каховская линия Московского метрополитена будет закрыта для пассажиров с 26 октября.
Экономика
Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
Экономика
«Яндекс» подорожал после послабления от правительства
Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
Общество
Предсказана скорая разрушительная катастрофа в США
Геологи полагают, что нужно готовиться к возможному мегаземлетрясению (англ. Big One), которое окажется разрушительным для густонаселенных районов Калифорнии.
Общество
СМИ узнали о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225
Украинское конструкторское бюро «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Политика
РБК: эксперты проанализировали риски при реформе системы выборов
По мнению председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, на высококонкурентную или протестную зоны потенциально придется больше половины одномандатных округов — 185 из 337.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
Финансы
Рынок ставит на решительность Банка России
Участники денежного рынка, еще в начале месяца не рассчитывавшие на смягчение в октябре, теперь видят высокую вероятность снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов, тогда как экономисты пока склоняются к меньшему шагу со стороны Центробанка.
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Общество
Законопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам вытрезвители.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
Происшествия
В Волгограде двое полицейских погибли в ДТП с трамваем
Двое полицейских, которые возвращались со службы на личном автомобиле, погибли в результате столкновения с трамваем в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Авто
В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar
Азербайджан в скором времени планирует начать поставлять в Россию автомобили Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
Общество
Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
Основной причиной снижения чистой прибыли в компании называют «отрицательный эффект» от трансформации сети гипермаркетов «Карусель» на сумму 5,334 млрд руб. (в основном из-за обесценения внеоборотных активов).
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.