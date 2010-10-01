Руководство «Тамбова» назначило Сергея Первушина исполняющим обязанности главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт клуба, вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.

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