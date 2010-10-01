Футбол
Sportbox.RUПервушин стал и.о. главного тренера «Тамбова»
Руководство «Тамбова» назначило Сергея Первушина исполняющим обязанности главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт клуба, вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.
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Не Шипшев, а Первушин: стало известно, кто временно будет тренировать ФК «Тамбов»
Онлайн Тамбов.рувчера в 19:15
Тимура Шипшева назначили исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов»
РИА ТОП6820 октября в 15:52
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