Руководство «Тамбова» назначило Сергея Первушина исполняющим обязанности главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт клуба, вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.

Спорт день за днем

Политика Екатерина Шульман исключена из Совета по правам человека Из Совета исключены, помимо Екатерины Шульман, Евгений Бобров (правозащитная организация «Восход»), профессор Михаил Федотов (бывший председатель Совета), Павел Чиков (глава правозащитной организации «Агора») и профессор Илья Шаблинский.

Здоровье В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).

Технологии В Huawei признали негативное влияние санкций США Телекоммуникационным гигантом Huawei сделано заявление о том, что от введенных США рестрикций он испытывает негативный результат.

Происшествия Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Авто Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro Клиенты могут заряжать Audi A6 55 TFSI e quattro на общественных зарядных станциях до выходной мощности 7,4 кВт с помощью прилагаемого кабеля режима 3. Это означает, что для зарядки пустой высоковольтной батареи требуется примерно два с половиной часа.

Здоровье Названы причины появления камней в почках Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.

Спорт В Париже представили логотип Олимпиады 2024 Оргкомитет летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже показал логотип соревнований.

Экономика В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.