Футбол
LifeTambov.ruНазначен исполняющий обязанности главного тренера ФК «Тамбов»
ФК «Тамбов» проиграл команде из Екатеринбурга – 2:1. Тимур Шипшев долгое время входил в тренерский штаб «Спартака-Нальчика». А после отставки главного тренера команды Сергея Ташуева временно возглавил клуб. С июня 2018-го по апрель 2019-го года работал в ФК «Тамбов».
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Не Шипшев, а Первушин: стало известно, кто временно будет тренировать ФК «Тамбов»
Онлайн Тамбов.рувчера в 19:15
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