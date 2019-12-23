Армия и оружие
ТАССПервую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". Об этом говорится в пресс-релизе концерна ВКО "Алмаз-Антей", распространенном в понедельник.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна. Церемония передачи техники прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.РИА Новости02:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Экономика
Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США
Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Экономика
Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Общество
Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ
Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
Футбол
ФК «Урал» подписал защитника сборной Беларуси Николая Золотова
Политика
Постпред РФ при ЕС прокомментировал санкции США против Nord Stream 2
Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» могут привести к задержке, но не остановке проекта, заявил 23 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Экономика
Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии
Популярными зимними направлениями среди жителей Урала станут Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Чехия.
Авто
Названа стоимость обновленного Jaguar F-Type для России
На российском рынке обновленный Jaguar F-Type предложат в двух кузовах – «купе» и «родстер».
Фигурное катание
Нина Мозер: «Нельзя превращать мой любимый вид спорта в робототехнику»
Заслуженный тренер России Нина Мозер в интервью Sportbox.ru рассказала, чем сейчас занимается, высказалась по поводу хайпа вокруг фигурного катания, а также отметила быстрый рост парного катания в мире.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
Технологии
Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Шоу-бизнес
Настя Каменских появилась на съемках X-Factor в нижнем белье
Украинская певица Настя Каменских удивила зрителей телешоу X-Factor, появившись на съемочной площадке в нижнем белье.
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
24-летний полузащитник московского Локомотива и сборной России Алексей Миранчук входит в сферу интересов МЮ, сообщает итальянский портал TuttoMercatoWeb.
Общество
Пристайко назвал победой Украины соглашение о транзите газа
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал победой Киева соглашение с Москвой о транзите газа.