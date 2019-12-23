Армия и оружие

ТАССТАССПервую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". Об этом говорится в пресс-релизе концерна ВКО "Алмаз-Антей", распространенном в понедельник.
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Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна. Церемония передачи техники прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
РИА Новости02:22

Подробнее о событии

Военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь»

РБК03:29

Первый комплект зенитной системы С-350 «Витязь» передан в войска

Российская газета03:00

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

РИА Новости02:22

Минобороны получило первый комплект ЗРК С-350

Известия02:37

Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»

RT на русском02:26

Минобороны передан новый комплект ЗРК С-350 «Витязь»

ТК Звезда02:52

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

ТАСС02:21
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Экономика

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 04:52
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Политика

Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17

«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия 06:16
Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Газета.Ru 06:13
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Футбол

Гвардиола пообещал поместить игроков «Манчестер Сити» в холодильник

Lenta.ru 05:32
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Политика

В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
РБК вчера в 13:53
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 04:14
Футбол

Игроков и фанатов в Танзании атаковали пчелы. Матч был прерван

Sport24.ru 02:25
Экономика

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
РБК 03:21
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Происшествия

На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

РИА Новости 03:29
Общество

Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
ТАСС 03:25
Футбол

ФК «Урал» подписал защитника сборной Беларуси Николая Золотова

Телеканал ОТВ 04:57
Политика

Постпред РФ при ЕС прокомментировал санкции США против Nord Stream 2

Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» могут привести к задержке, но не остановке проекта, заявил 23 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
REGNUM 05:50
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru вчера в 08:31
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия вчера в 00:19
Экономика

Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии

Популярными зимними направлениями среди жителей Урала станут Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Чехия.
Российская газета 05:59
Авто

Названа стоимость обновленного Jaguar F-Type для России

На российском рынке обновленный Jaguar F-Type предложат в двух кузовах – «купе» и «родстер».
Профиль 05:54
Фигурное катание

Нина Мозер: «Нельзя превращать мой любимый вид спорта в робототехнику»

Заслуженный тренер России Нина Мозер в интервью Sportbox.ru рассказала, чем сейчас занимается, высказалась по поводу хайпа вокруг фигурного катания, а также отметила быстрый рост парного катания в мире.
Sportbox.RU 01:45
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com 02:32
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Технологии

Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году

REGNUM вчера в 06:33
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на съемках X-Factor в нижнем белье

Украинская певица Настя Каменских удивила зрителей телешоу X-Factor, появившись на съемочной площадке в нижнем белье.
iReactor 03:45
Футбол

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»

24-летний полузащитник московского Локомотива и сборной России Алексей Миранчук входит в сферу интересов МЮ, сообщает итальянский портал TuttoMercatoWeb.
Советский спорт вчера в 03:53
Общество

Пристайко назвал победой Украины соглашение о транзите газа

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал победой Киева соглашение с Москвой о транзите газа.
Свободная Пресса 06:14
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Зенитный ракетный комплекс
Российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном «Алмаз-Антей» для российских ПВО. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.
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