"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна. Церемония передачи техники прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

с чего всё началось

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". Об этом говорится в пресс-релизе концерна ВКО "Алмаз-Антей", распространенном в понедельник.

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