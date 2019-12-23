Армия и оружие

ТАССТАССПервую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". Об этом говорится в пресс-релизе концерна ВКО "Алмаз-Антей", распространенном в понедельник.
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Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна. Церемония передачи техники прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
РИА Новости02:22

Подробнее о событии

Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»

RT на русском02:26

Первый комплект зенитной системы С-350 «Витязь» передан в войска

Российская газета03:00

Минобороны передан новый комплект ЗРК С-350 «Витязь»

ТК Звезда02:52

Минобороны получило первый комплект ЗРК С-350

Известия02:37

Военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь»

РБК03:29

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

РИА Новости02:22

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

ТАСС02:21
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Общество

Малышева показала свою квартиру в Лондоне

ФедералПресс 00:50
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Первый поезд из Москвы в Симферополь через Крымский мост отправится 24 декабря, время в пути составит 33 часа.
ТАСС 06:02
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 06:48
Политика

Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
РБК 07:32
Происшествия

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 21 декабря в 05:33
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Энергетика

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
РИА Новости 06:41
Общество

Китай опроверг данные о работе иностранных заключенных в тюрьме Шанхая

Ранее издание Sunday Times сообщило, что шестилетняя девочка из Лондона обнаружила на рождественской открытке послание с просьбой о помощи, написанное, предположительно, иностранными заключенными в шанхайской тюрьме Цинпу, которые вынуждены работать против своей воли.
РИА Новости 05:10
Армия и оружие

В случае войны дальняя авиация России «достанет» врага из Арктики

В интервью РИА «Новости» Жихарев отметил, что при угрозе ядерного конфликта или вторжения сил противника на российскую территорию поднятие в воздух стратегической авиации должно продемонстрировать готовность России применить ядерное оружие.
Военное дело 05:58
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, как мужчине забраться к ней под юбку

ФАН 05:24
Армия и оружие

МИД Сирии: США атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Хомсе

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что американцы атаковали нефтеперерабатывающие объекты в Хомсе при помощи беспилотников.
News.ru 05:30
Экономика

В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
REGNUM вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor 04:17
Кино

На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

Известия 20 декабря в 09:30
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Происшествия

Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Вести.Ru 03:15
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Гаджеты

3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети

В Интернете уже сегодня можно увидеть макеты iPhone 12 Pro Max.
News.ru вчера в 07:43
Политика

Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Росбалт 07:15
Технологии

Более трети россиян признались, что обходят блокировки в интернете

Более трети россиян обходят блокировки сайтов в интернете, еще почти половина никогда этого не делала, говорится в результатах проведенного компанией Mediascope по заказу Минкомсвязи России первого общероссийского исследования о структуре медиапотребления жителей страны.
Интерфакс 04:42
Футбол

Хонда вслед за Слуцким ушел из «Витесса»

Soccer.ru 06:46
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Происшествия

В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешеходов

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, после чего один из них отбросило на пешеходов - погиб мужчина, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили ТАСС в УГИБДД по Свердловской области.
ТАСС 05:10
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова показала идеальную растяжку в вертикальном шпагате

Ходченкова показывает идеальную растяжку в вертикальном шпагате.
Слово и Дело вчера в 20:05
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Зенитный ракетный комплекс
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