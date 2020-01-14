Армия и оружие
RT на русскомВ Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
На полигоне в Астраханской области воздушно-космические силы России провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российской Минобороны.
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Воздушно-космические силы РФ провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 "Витязь" на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны.ТАСС08:40
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