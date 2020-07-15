Коронавирус

Москва 24Москва 24Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. Последних планируют выписать 20 июля.
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Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Коммерсантъ04:19

Испытатели вакцины от COVID рассказали, сколько им заплатили

URA.Ru05:12

Добровольцы получат по 100 тыс. руб. за участие в испытаниях вакцины от COVID-19

Интерфакс04:17

В Сеченовском университете выписали первых добровольцев после испытания вакцины от коронавируса

Комсомольская правда03:50

Добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли испытания вакцины против COVID-19

ТАСС03:48

В России выписали первых испытавших вакцину от коронавируса добровольцев

Lenta.ru03:40

Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID

РБК04:56
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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

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Шоу-бизнес

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Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
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Шоу-бизнес

Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль

Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
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Политика

Песков ответил на вопрос об отпуске Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему о планах президента Владимира Путина уйти в отпуск.
Lenta.ru 05:25
Шоу-бизнес

Роман Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой начался еще в 2012 году

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Общество

В Минобороны РФ заявили о безопасности вакцины против коронавируса

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REGNUM 04:25
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова опроверг слухи о своей отставке

Пашаев заявил, что эти слухи распространяют недоброжелатели, надеющиеся, что если Ефремов разорвет сотрудничество с ним, то им проще будет нанести удар и погубить актера.
Bimru.ru 05:04
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Шоу-бизнес

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Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
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Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
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Шоу-бизнес

Натали Портман вышла на прогулку с детьми и спровоцировала слухи о новой беременности

На днях голливудская актриса Натали Портман вышла на прогулку после долгой самоизоляции.
WMJ.ru 12 июля в 08:08
Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы

Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
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Культура

Amazon Prime Video купил сериал «Мылодрама»

Live24 05:18
Футбол

Титульным спонсором ЦСКА станет крупная государственная компания

Как сообщается, им станет крупная государственная российская компания.
Soccer.ru 05:16
Шоу-бизнес

Фадеев рассказал о спорте во время похудения

Продюсер Максим Фадеев рассказал подписчикам, каким спортом занимается во время похудения.
Газета.Ru 04:48
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Происшествия

Соседи вызвали полицию домой к Розе Сябитовой

ФАН вчера в 16:06
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
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Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
38
Общество

Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Газета.Ru 05:27
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Шоу-бизнес

Гарику Харламову «приписывают» роман со «звездой с выдающейся грудью»

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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Кино

Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа.
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Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Девушка была на восьмом месяце беременности. Такой информацией делится новостное издание Радио «Комсомольская правда».
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Общество

Границу возраста российской молодежи планируется сдвинуть до 35 лет

В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
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Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
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Общество

В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов

В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней.
ТАСС 13 июля в 03:24
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Общество

Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских

Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года.
РИА Новости 02:00
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