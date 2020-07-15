Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. Последних планируют выписать 20 июля.

Шоу-бизнес Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля. 2

Политика Песков ответил на вопрос об отпуске Путина Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему о планах президента Владимира Путина уйти в отпуск.

Шоу-бизнес Адвокат Ефремова опроверг слухи о своей отставке Пашаев заявил, что эти слухи распространяют недоброжелатели, надеющиеся, что если Ефремов разорвет сотрудничество с ним, то им проще будет нанести удар и погубить актера. 11

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Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 151

Кино Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера» В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа. 24