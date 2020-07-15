Коронавирус
Москва 24Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. Последних планируют выписать 20 июля.
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В Сеченовском университете выписали первых добровольцев после испытания вакцины от коронавируса
Комсомольская правда03:50
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