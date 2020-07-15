Коронавирус

Москва 24Москва 24Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. Последних планируют выписать 20 июля.
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Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Коммерсантъ04:19

Испытатели вакцины от COVID рассказали, сколько им заплатили

URA.Ru05:12

В России выписали первых испытавших вакцину от коронавируса добровольцев

Lenta.ru03:40

В Сеченовском университете выписали первых добровольцев после испытания вакцины от коронавируса

Комсомольская правда03:50

Добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли испытания вакцины против COVID-19

ТАСС03:48

Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID

РБК04:56

Добровольцы получат по 100 тыс. руб. за участие в испытаниях вакцины от COVID-19

Интерфакс04:17
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Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси

16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
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В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин

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Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Общество

Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет

Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
Российская газета 04:34
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
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Происшествия

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Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Общество

Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж

Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
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Армия и оружие

Forbes: Россия разрабатывает уникальное оружие будущего

Политическая Экспертиза 04:06
Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

На заводе "Автотор" в Калининграде стартовал серийный выпуск нового седана бизнес-класса Kia K5, который сменит Kia Optima на российском рынке.
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Общество

ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против мобильного оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь во время пандемии.
Коммерсантъ 06:18
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Футбол

«Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.
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Здоровье

На иммунитет к коронавирусу проверили 2688 жителей Иркутской области

В Иркутской области завершаются исследования по оценке иммунитета населения к коронавирусу, сообщает 15 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 00:56
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Глава сельсовета отказался сдавать тест на алкоголь после ДТП

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Gorod48 06:06
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
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Кино

Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Российская газета 06:16
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Здоровье

Европа разрабатывает план на случай второй волны коронавируса

Европейский союз разрабатывает план на случай второй волны коронавируса, чтобы не допустить повторного карантина и остановки экономики, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:44
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
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Политика

В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
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В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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В свою очередь, по величине линейного перемещения центра масс автомобиля дана методика расчета количества оборотов за время движения транспортного средства от момента внезапного торможения до его полной остановки.
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Общество

Суд арестовал отрицающего распад СССР омского пенсионера

Омский суд поместил под домашний арест пенсионера с инвалидностью, который отрицал распад Советского союза и являлся председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР".
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В Mercedes опасаются скорости Red Bull в Венгрии

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Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин вчера в 08:11
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