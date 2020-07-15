Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. Последних планируют выписать 20 июля.

Спорт Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси 16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 90

Политика Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения. 4

Происшествия В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.

Авто Kia начала производить в России новую модель K5 На заводе "Автотор" в Калининграде стартовал серийный выпуск нового седана бизнес-класса Kia K5, который сменит Kia Optima на российском рынке. 9

Футбол «Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.

Происшествия Глава сельсовета отказался сдавать тест на алкоголь после ДТП Как ранее сообщал GOROD48, вечером 10 июля в селе Куликовка произошел - главы местного сельсовета Алексея Зайцева.

Здоровье Европа разрабатывает план на случай второй волны коронавируса Европейский союз разрабатывает план на случай второй волны коронавируса, чтобы не допустить повторного карантина и остановки экономики, пишет ТАСС.

Общество Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Наука В СФУ предложили способ достоверного анализа ДТП В свою очередь, по величине линейного перемещения центра масс автомобиля дана методика расчета количества оборотов за время движения транспортного средства от момента внезапного торможения до его полной остановки.