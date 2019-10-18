Общество

РИА НовостиРИА НовостиПервую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
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«Газпром» начал заполнять газом первую нитку «Турецкого потока»

RT на русском13:30

Началось заполнение газом первой нитки «Турецкого потока» в рамках пуско-наладки

ТАСС06:26

Началось заполнение газом первой нитки «Турецкого потока»

Известия05:44

Первую ветку «Турецкого потока» начали заполнять газом

РБК06:09

«Турецкий поток» начали заполнять газом

Интерфакс05:30

В первую нитку «Турецкого потока» начали подавать газ

Московский Комсомолец05:29

Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

РИА Новости05:16
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Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru 16 октября в 23:46
Происшествия

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Политика

Путин утвердил создание «Военно-строительной компании»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания".
Газета.Ru 09:28
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

Российская газета 14:25
Армия и оружие

Российский военный спутник на орбите разделился на части

Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите 10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Юга.ру вчера в 07:21
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России

В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили вчера в 08:54
Общество

Поклонская ответила Собчак, которая посмеялась над её юбкой

Газета Кемерова вчера в 22:17
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Происшествия

Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

Известия 13:08
Шоу-бизнес

Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом

Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
РИА Новости 11:34
Теннис

Павлюченкова одолела Кудерметову и вышла в полуфинал Кубка Кремля

ProstoProSport 14:35
Политика

Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
RT на русском 14:28
Армия и оружие

Турция возобновила военные действия в Сирии

Expert.ru 06:04
Политика

В США «Азов» могут признать террористической организацией

39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
Новостной фронт вчера в 07:10
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Гаджеты

В России стартовал предзаказ Huawei Watch GT 2

В России стартовал предзаказ Huawei Watch GT 2. Смарт-часы можно купить по цене 14 990 рублей.
Aobe.ru вчера в 13:19
Общество

Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Минприроды России предлагает запретить выкидывать аккумуляторы и батарейки вместе с другими твердыми отходами.
Российская газета 15:17
Политика

Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Дерипаски

Terra Services связана с тремя компаниями, которые владеют недвижимостью во Франции, ранее они принадлежали Дерипаске, сообщает РБК.
Ведомости 09:25
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Политика

Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Политика

РПЦ разорвет отношения с архиереями ЭПЦ, которые признают раскольников

По словам Легойды, Синод РПЦ уполномочил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла прекратить поминовение главы Элладской церкви в случае признания раскольников ПЦУ, передает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 08:40
Политика

МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Армия и оружие

США оставили на базе у Манбиджа инфраструктуру и вышку связи

Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.
Взгляд.ру 15:22
Общество

Михаил Пореченков скрывается от бандитов за полярным кругом

ИА InterMedia 15 октября в 10:22
Энергетика

«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Происшествия

Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62

Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
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