Общество
РИА НовостиПервую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
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Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru 16 октября в 23:46
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Политика
Путин утвердил создание «Военно-строительной компании»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания".
Газета.Ru 09:28
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
Российская газета 14:25
Армия и оружие
Российский военный спутник на орбите разделился на части
Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите 10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Юга.ру вчера в 07:21
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили вчера в 08:54
Общество
Поклонская ответила Собчак, которая посмеялась над её юбкой
Газета Кемерова вчера в 22:17
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Шоу-бизнес
Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом
Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
РИА Новости 11:34
Теннис
Павлюченкова одолела Кудерметову и вышла в полуфинал Кубка Кремля
ProstoProSport 14:35
Политика
Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
RT на русском 14:28
Армия и оружие
Турция возобновила военные действия в Сирии
Expert.ru 06:04
Политика
В США «Азов» могут признать террористической организацией
39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
Новостной фронт вчера в 07:10
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Гаджеты
В России стартовал предзаказ Huawei Watch GT 2
В России стартовал предзаказ Huawei Watch GT 2. Смарт-часы можно купить по цене 14 990 рублей.
Aobe.ru вчера в 13:19
Общество
Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с другим мусором
Минприроды России предлагает запретить выкидывать аккумуляторы и батарейки вместе с другими твердыми отходами.
Российская газета 15:17
Политика
Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Дерипаски
Terra Services связана с тремя компаниями, которые владеют недвижимостью во Франции, ранее они принадлежали Дерипаске, сообщает РБК.
Ведомости 09:25
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Политика
РПЦ разорвет отношения с архиереями ЭПЦ, которые признают раскольников
По словам Легойды, Синод РПЦ уполномочил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла прекратить поминовение главы Элладской церкви в случае признания раскольников ПЦУ, передает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 08:40
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Армия и оружие
США оставили на базе у Манбиджа инфраструктуру и вышку связи
Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.
Взгляд.ру 15:22
Общество
Михаил Пореченков скрывается от бандитов за полярным кругом
ИА InterMedia 15 октября в 10:22
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53