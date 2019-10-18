Общество
РИА НовостиПервую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
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Политика
На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
РБК 09:48
Политика
Бывший глава Каталонии Пучдемон сдался властям Бельгии
ИжевскИнфо.РУ 07:28
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Культура
Глава The Walt Disney признан самым влиятельным человеком в Голливуде
Рейтинг включает самых известных топ-менеджеров кинокомпаний, продюсеров, режиссеров и сценаристов и актеров.
REGNUM 02:09
Армия и оружие
Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии
Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.
РБК 10:38
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4»
Актриса, исполнившая роль Коллин Винг в «Железном кулаке» и Нимерии Сэнд в «Игре престолов», впечатлила режиссёра Лану Вачовски и успешно прошла пробы.
Киноафиша России 07:58
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Голикова оценила ситуацию с низкими окладами учителей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с низкими окладами учителей в ряде учреждений является недопустимой.
News.ru 10:36
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва
Пассажирский самолет экстренно сел в Казани из-за того, что находившемуся на борту годовалому ребенку стало плохо, сообщает Life.
Газета.Ru 10:47
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России.
Lenta.ru 03:52
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 06:16
Хоккей
Названы зарплатные бюджеты клубов Западной конференции КХЛ
Наибольшие платёжные ведомости среди клубов Западной конференции КХЛ имеют СКА и ЦСКА — 1,75 млрд руб. В число клубов-миллиардеров также входит московское "Динамо".
Чемпионат 03:00
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения, формально или неформально, должна идти вместе с работой над соответствующим национальным проектом.
Парламентская газета 02:20
Авто
Toyota тестирует свой новый электрокар
Разработанный еще в сентябре 2012 года, электрокар eQ по сути является полностью электрическим транспортным средством, разработанным на базе Toyota iQ, и предназначен для использования местными органами власти, а также некоторыми избранными клиентами в Японии и США.
SpeedMe 06:57
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera вчера в 13:32
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 07:36
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас играет с детьми под песню Юрия Никулина
На фоне играет песня Юрия Никулина "Про зайцев". "А нам всё равно, а нам всё равно", - слышно из динамика.
Paparazzi.ru 06:12
Происшествия
Внук Назарбаева получил в Лондоне год условно за драку с полицейским
Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:38
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова мешает сыну актера вступить в наследство
Адвокат сына Дмитрия Марьянова — начинающего режиссера Даниила Аносова — объяснила, почему молодой человек до сих пор не смог вступить в наследство отца.
Телепрограмма 09:21
Политика
Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Политика
Кондратьев прокомментировал мечты Украины о Кубани
Вениамин Кондратьев сказал, что украинским депутатам было бы полезно подтянуть знания по истории создания Краснодарского края, по его словам, есть специальный курс лекций в Кубанском государственном университете.
ФедералПресс 08:19
Хоккей
Автомобилист — Авангард 1:2 (2-й период)
Чемпионат 09:11
Происшествия
Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП
Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Армия и оружие
Хакеры от имени МИД сообщили, что Литва примет ядерное оружие от США
В Литве в пятницу, 18 октября, хакеры от имени МИД Литвы распространили "новость" о просьбе президента страны Гитанаса Науседы к США создать военную базу в Литве, а также перевести в страну ядерное оружие.
РЕН ТВ 09:05