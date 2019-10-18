Общество

РИА НовостиРИА НовостиПервую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
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Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

РИА Новости05:16

Первую ветку «Турецкого потока» начали заполнять газом

РБК06:09

Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом

RT на русском05:53

Началось заполнение газом первой нитки «Турецкого потока»

Известия05:44

«Турецкий поток» начали заполнять газом

Интерфакс05:30

В первую нитку «Турецкого потока» начали подавать газ

Московский Комсомолец05:29

Началось заполнение газом первой нитки «Турецкого потока» в рамках пуско-наладки

ТАСС06:26
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