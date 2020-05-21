Как ранее сообщили и в дипмиссии, и в российском МИД, в первой партии 50 аппаратов, во второй, которая поступит на следующей неделе, будет еще 150. Весь груз поставляется на безвозмездной основе и будет передан Центру имени Пирогова.

Первую партию аппаратов ИВЛ из США доставили в Россию

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