Политика
РИА НовостиПервую партию аппаратов ИВЛ из США доставили в Россию
Как ранее сообщили и в дипмиссии, и в российском МИД, в первой партии 50 аппаратов, во второй, которая поступит на следующей неделе, будет еще 150. Весь груз поставляется на безвозмездной основе и будет передан Центру имени Пирогова.
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Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты 07:29
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Политика
США выходят из Договора по открытому небу
Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters.
BFM.ru 14:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Общество
Билеты в театры и музеи не подорожают
Интерфакс 16:51
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
Общество
Появилось новое фото врача из Тулы в купальнике
Популярность медика из Тульской областной больницы не утихает уже третий день. Сегодня в сети появился новый снимок девушки.
Тульские новости 06:35
Общество
Роспотребнадзор рассказал об ограничениях в самолётах на фоне пандемии
Использование перчаток и защитных медицинских масок в самолётах будет рекомендовано на всех этапах снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
News.ru 12:19
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Кино
«Аванпост» откроет кинопрокат Японии после пандемии
Стоит добавить, что в российском прокате фильм дебютировал 21 ноября прошлого года и заработал 163 миллиона рублей.
Inc-news.ru 05:27
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине
Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 08:56
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Экономика
«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК 11:40
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Названа первоочередная задача плана восстановления экономики РФ
Павел Бедняков / Известия Министр экономического развития Максим Решетников назвал первоочередную задачу плана восстановления экономики РФ в ситуации с коронавирусом.
РЕН ТВ 16:32
Космос
NASA ищет добровольцев для восьмимесячной самоизоляции в России
Космическое агенство NASA и Институт медико-биологических проблем РАН открыли набор добровольцев для симуляции полета на Марс.
Собака.ru 11:12
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Наука
Рядом со Стеной Плача в Иерусалиме найдены загадочные подземные камеры
Израильские археологи во время раскопок подземелий Храмовой горы обнаружили целую серию крошечных подземных камер вблизи Стены Плача, предназначение которых пока остается загадкой.
Взгляд.ру вчера в 07:59
Футбол
Гончаренко критично высказался об увольнении Семина
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход Юрия Семина из московского "Локомотива".
Газета.Ru 16:05
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
Экономика
Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%
Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Общество
Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня
Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня.
Piter.tv 15:06