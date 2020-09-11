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РИА Новости
РИА Новости

Первую партию российской вакцины от коронавируса направили в регионы

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава России.В источнике
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РБК

Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19

РБК18:46
Коммерсантъ

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России

Коммерсантъ18:39
RT на русском

Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

RT на русском17:12
РИА Новости

Первую партию российской вакцины от коронавируса направили в регионы

РИА Новости17:09
ТАСС

Первую партию российской вакцины от коронавируса направили в регионы

ТАСС17:01
Победа 31

Минздрав РФ сообщил о выпуске в гражданский оборот вакцины «Спутник V»

Победа 31вчера в 02:00
Kostroma.Today

Костромичам начнут делать прививки от коронавируса уже вот-вот

Kostroma.Todayвчера в 01:16

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Труд10 сентября в 12:02
1,3K

Пять матчей «Йокерита» перенесут из-за вспышки коронавируса в КХЛ

Пресс-служба "шутов" уже объявила, что придется перенести не только матч с "Ак Барсом", который должен был состояться сегодня, но был отменен из-за новостей про заражение "Нефтехимика", но и с "Северсталью" (15 сентября), магнитогорским "Металлургом" (17-го), "Витязем" (19-го) и ЦСКА (21-го).
Газета.Ruвчера в 12:10
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомостивчера в 06:18
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
2,5K

Куратор челябинских зон Ахмед Шалинский построил дворец в Чечне. На воротах — воровские звезды

Здание окружено высоким забором, а кованые ворота украшены восьмиконечными звездами — символами криминального мира, сообщил источник URA.RU, попросивший об анонимности из соображений безопасности.
URA.Ruвчера в 02:44