Теннисист Медведев поскандалил с судьей и не вышел в финал US Open

Россиянин вспылил после того, как линейный судья не зафиксировал попадание мяча за пределы площадки, а судья на вышке не разрешил теннисисту использовать челлендж, так как тот слишком поздно его запросил.