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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Первая партия российской вакцины от коронавируса направлена в регионы

Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» направили в регионы России для групп риска. Речь идет о препарате, разработанном Центром имени Гамалеи.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы

Первая пилотная партия вакцины против нового коронавируса "Спутник V" для групп риска направлена в регионы России, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.
ТАСС17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы

РИА Новости17:09
Российская газета

Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в регионы

Российская газета18:56
РБК

Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19

РБК18:46
RT на русском

Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

RT на русском17:12
Коммерсантъ

Главные новости к утру 12 сентября

Коммерсантъ00:04
ТАСС

Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы

ТАСС17:01
Интерфакс

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Интерфакс17:04

На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны

«На территории московской площадки Центра Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.
На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны
RT на русском05:08
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Финляндия упростит для иностранных туристов въезд в страну

Как пишут РИА Новости со ссылкой на власти Финляндии, было принято решение считать благополучной обстановку в стране, где заболеваемость COVID-19 составляет 25 случаев на 100 тысяч человек за последние 14 дней.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:57
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Теннисист Медведев поскандалил с судьей и не вышел в финал US Open

Россиянин вспылил после того, как линейный судья не зафиксировал попадание мяча за пределы площадки, а судья на вышке не разрешил теннисисту использовать челлендж, так как тот слишком поздно его запросил.
РЕН ТВ23:29

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Модели героев и лучшие связки на линии: о чем говорит Reddit #43

Началось все с поста Immatrikulat, в котором автор пошутил по поводу того, насколько разные по качеству отрисовки герои сосуществуют в одной игре: Both of these are in the same game from r/DotA2 Затем mugenTaichou решил проверить, сколько полигонов имеет Morphling в сравнении со старой и новой моделями Windranger.
Dota2.ru03:01

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новостивчера в 13:14
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