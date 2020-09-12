Первая партия российской вакцины от коронавируса направлена в регионы
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Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» направили в регионы России для групп риска. Речь идет о препарате, разработанном Центром имени Гамалеи.В источнике
С чего всё началось
Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы
Первая пилотная партия вакцины против нового коронавируса "Спутник V" для групп риска направлена в регионы России, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.
ТАСС17:01
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