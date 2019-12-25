Общество

RT на русскомRT на русскомАтомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
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В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М»

РБК03:57

В Северодвинске спустили на воду первую серийную АПЛ проекта «Ясень-М» «Новосибирск»

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Газета.Ru02:42

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

RT на русском02:27

Первую серийную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду в Северодвинске

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