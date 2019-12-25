Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

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