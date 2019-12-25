Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем «Известиям» в среду, 25 декабря.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Транспорт В Севастополь прибыл первый российский поезд Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

Происшествия Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле "В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.

Энергетика Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома» По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.

Общество Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.

Политика Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.

Общество Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные «Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».

Общество В Сибири бизнесмен выставил на продажу село с жителями Предприниматель из Красноярского края объявил себя владельцем села Васильевка Идринского района и выставил населенный пункт на продажу вместе с жителями.