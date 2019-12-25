Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПервую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем «Известиям» в среду, 25 декабря.
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