Общество

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Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны.
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Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

Газета.Ru07:05

Первую серийную атомную подлодку проекта «Ясень-М» спустили на воду

РИА Новости02:57

В Северодвинске спустили на воду первую серийную АПЛ проекта «Ясень-М» «Новосибирск»

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В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М»

РБК03:57

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

RT на русском02:27

Первую серийную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду в Северодвинске

ТАСС02:16
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В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
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