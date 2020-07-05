Общество
Мойка78Первую в мире яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
Первую в мире частную яхту-ледокол La Datcha спустили на воду. Она принадлежит российскому миллиардеру и основателю группы «Тинькофф» Олегу Тинькову. Как рассказал профильный портал Yacht Harbour, 77-метровое судно спустили на воду 3 июля в нидерландском городе Флиссинген.
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Первую в мире частную яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду в Нидерландах
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