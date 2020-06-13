Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПервую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре

По плану предоставление документов на государственную регистрацию и сама регистрация первой российской вакцины от коронавируса должны состояться в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Соответственно, производство вакцины начнется в сентябре.
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с чего всё началось

Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре.
Интерфакс05:34

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Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

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РИА Новости05:48

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RT на русском05:46

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

РБК06:51

Первая российская вакцина от коронавируса будет готова в августе

Новости Перми 59.ru05:27

Первая российская вакцина от коронавируса будет готова в августе

НГС05:27

В России две вакцины от коронавируса планируется запустить в производство в сентябре

ТАСС05:20
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