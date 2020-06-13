Коронавирус
Российская газетаПервую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре
По плану предоставление документов на государственную регистрацию и сама регистрация первой российской вакцины от коронавируса должны состояться в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Соответственно, производство вакцины начнется в сентябре.
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с чего всё началось
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре.Интерфакс05:34
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