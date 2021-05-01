Первые 100 дней Байдена принесли богатейшим американцам $195 млрд
Одними из главных бенефициаров победы на выборах президента США Джо Байдена стали богатейшие американцы — их состояние за первые 100 дней его президентства увеличилось на $195 млрд, пишет Bloomberg. Байден был приведен к президентской присяге 20 января.В источнике
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Состояние самых богатых американцев возросло на 195 млрд долларов при Байдене
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Bloomberg: президентство Байдена принесло богатейшим людям США еще $195 млрд
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