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Первые 100 дней Байдена принесли богатейшим американцам $195 млрд

Одними из главных бенефициаров победы на выборах президента США Джо Байдена стали богатейшие американцы — их состояние за первые 100 дней его президентства увеличилось на $195 млрд, пишет Bloomberg. Байден был приведен к президентской присяге 20 января.В источнике
РБК
ФАН
ПРАЙМ
РЕН ТВ
Lenta.ru
Политическая Экспертиза

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Состояние самых богатых американцев возросло на 195 млрд долларов при Байдене

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Сборная России разгромила команду Чехии со счётом 11:1 на юниорском ЧМ-2021

Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1. В составе победителей забивали Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров.
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