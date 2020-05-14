Экономика

Business (Одинцово)Business (Одинцово)В ФНС рассказали, кому отказали в субсидии на зарплаты

Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплат зарплат работникам. Руководитель ФНС Даниил Егоров объяснил, что причиной отказала становится неправильно заполненное заявление.
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