Экономика
Business (Одинцово)В ФНС рассказали, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплат зарплат работникам. Руководитель ФНС Даниил Егоров объяснил, что причиной отказала становится неправильно заполненное заявление.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
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ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов
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