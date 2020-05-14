Ярославль, 13 мая 2020, 12:52 — REGNUM В Ярославле получение субсидии для малого бизнеса пострадавших отраслей в виде МРОТ на одного сотрудника затягивается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал совладелец сети ресторанов Ян Левин.

В Ярославле затягивается получение субсидии для пострадавших отраслей

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