Экономика
РИА НовостиПервые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, позавчера ведомство направило в Казначейство оформленные и проверенные заявления бизнеса на эту субсидию.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
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Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Футбол
Баринов: для меня «Локомотив» с уходом Юрия Семина кончился
РИА Новости 10:10
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Наука
Создан алгоритм, способный предсказать лучшие материалы из бесконечного множества возможных соединений
Naked Science 06:09
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Попова: рост числа заболевших коронавирусом в России остановлен
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить.
Будущее России. Национальные проекты 10:24
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
10 мая в Минпросвещения сообщили, что совместно с Роспотребнадзором подготовили требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
РБК 02:40
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
На месторождениях Иркутской области вводится карантин
Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
Сибирские Новости 03:07
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Политика
Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Здоровье
Коронавирус в Ивановскую область продолжают привозить из Москвы
Из числа новых заболевших: 35 – выявили в группе больных ОРВИ и пневмониями, 61 – по контакту с ранее заболевшими; в их числе 48 – студенты из общежития сельхозакадемии.
Кстати.News 05:37
Общество
Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Общество
Путину сообщили об опухоли Заворотнюк
О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года.
РИА Новости 08:13
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В Свердловской области вылечился от коронавируса «нулевой» пациент
ФедералПресс 09:46
Происшествия
ФСБ проводит обыски в здании правительства Пензенской области
"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 04:14
Политика
Парад 9 мая в Минске отправил в отставку посла Словакии в Белоруссии
Евразия Daily 07:44
Авто
В Европе заметили седан Aurus на бельгийских номерах
В Сети появились фотографии, датированные началом мая: на них запечатлен седан Aurus, разъезжающий по дорогам Европы.
Motor 03:55
Экономика
Мусорный оператор предупредил о кассовых разрывах из-за неплатежей
Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным.
РБК 11:02
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44