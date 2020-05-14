Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПервые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, позавчера ведомство направило в Казначейство оформленные и проверенные заявления бизнеса на эту субсидию.
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с чего всё началось
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил
 глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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