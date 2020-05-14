Экономика
РИА НовостиПервые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, позавчера ведомство направило в Казначейство оформленные и проверенные заявления бизнеса на эту субсидию.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
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19 мая Xiaomi представит глобальную версию MIUI 12
Xaomi представит глобальную версию MIUI 12 на онлайн-мероприятии.
ITZine.ru вчера в 10:20
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Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Российские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
На границе с Китаем российские дальнобойщики устроили забастовку.
FreeNews-Volga 10:36
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
Происшествия
В Петербурге в реку Фонтанку упал автомобиль
В Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки и упал в воду.
Газета.Ru 03:55
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Общество
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Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Общество
Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области
В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия 09:35
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы
Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:31
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
Автомобиль числится в книге рекордов Гиннеса как самый длинный лимузин на планете. Длина машины составляет 100 футов или 30,5 метра.
Тарантас Ньюс вчера в 03:31
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Происшествия
В Череповце умерла пациентка моногоспиталя
Пациентка скончалась сегодня днем.
СеверИнформ 12:50
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Киберспорт
Bethesda опубликовала календарь событий для Fallout 76
Bethesda Softworks представила календарь событий для Fallout 76 на 2020 год. С выходом обновления 20 в Fallout 76 будут введены сезоны.
CyberSport.ru 11:57
Армия и оружие
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Американские компания Sikorsky и Boeing продолжают летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Российская газета 07:45
Киберспорт
Игромания стала партнёром фестиваля Steam Indie Celebration
Игромания.ру вчера в 08:00
Единоборства
Джон Джонс, Кормье, Рейес и Нганну оценили бой Смита и Тейшейры
Два бойца топ-10 полутяжелой весовой категории Энтони Смит (#4) и Гловер Тейшейра (#8) довели бой до пятого раунда на турнире UFC в Джексонвилле 13 мая.
Allboxing.ru 00:48
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Арендаторы назвали дату открытия ТЦ «Мега Дыбенко»
Покупатели торгового центра «Мега Дыбенко» в Кудрово начали получать сообщения с анонсом от магазинов-арендаторов: закрытый еще 4 апреля ТЦ возобновит работу уже завтра, 15 мая.
Фонтанка.Ру 12:56
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
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Герои повзрослеют: в пятом сезоне «Ривердейла» обещают скачок во времени
Popcornnews.ru 04:20
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек
В Санкт-Петербурге от коронавируса умерли еще шесть пациентов в возрасте от 54 до 94 лет.
АБН 13:41
Наука
Капли слюны после разговора остались в воздухе в среднем на 12 минут
Проанализировав видео, ученые пришли к выводу, что капли слюны остаются в воздухе закрытого пространства от 8 до 14, в среднем – 12 минут.
ТАСС Наука 11:24
Наука
Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19
Ученые назвали новые характерные особенности нового типа коронавируса COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования.
Газета.Ru 10:39
Культура
Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео» на СТС
Актуальные Новости 06:37
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали на 72,4%
Продажи новых автомобилей в России упали на 72,4% в апреле этого года. За месяц продано 38 922 автомобиля.
TatCenter 12 мая в 05:57