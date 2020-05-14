Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, позавчера ведомство направило в Казначейство оформленные и проверенные заявления бизнеса на эту субсидию.

Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

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