Экономика
Российская газетаБизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. Всего в этих компаниях работают 1 619 000 человек. Об этом журналистам рассказали в ФНС России.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
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Появилось достаточно много слухов о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy Note 20, но надежный инсайдер Росс Янг раскрыл полный набор характеристик, которые можно ожидать от следующих флагманских телефонов Samsung.
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 16 мая режим самоизоляции в регионе будет носить рекомендательный характер для всех, кроме пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
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Два года назад стало известно, что до 2028 года концерн "АвтоВАЗ" планирует наладить выпуск 26 новых моделей авто.
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Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»
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Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
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Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49