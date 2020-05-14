с чего всё началось

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Спорт Оформление нейтрального статуса для легкоатлетов стало платным Москва, 13 мая 2020, 10:22 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сделала платным процесс оформления нейтрального статуса для взрослых спортсменов.

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Спорт В Минспорта предложили регионам план по снятию ограничений Министерство спорта России обратилось в адрес руководителей субъектов страны с предложением рассмотреть план по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Футбол Николич заключил контракт с «Локомотивом» на два года Москва, 14 мая 2020, 18:01 — REGNUM «Локомотив» объявил о заключении контракта с сербским специалистом Марко Николичем.

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Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 84

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек Во всем мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Авто BYD представит для Европы электрокар круче Tesla В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.

Кино Следующий проект Хаяо Миядзаки потребует ещё как минимум 3 года работы Судя по всему, новый амбициозный проект Хаяо Миядзаки придётся подождать — его создание может потребовать ещё три года или даже больше.

Общество Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны. 57

Армия и оружие НАТО: Пандемия не повлияла на операции альянса Пандемия коронавируса COVID-19 не отразилась на операциях Североатлантического альянса, в том числе в Афганистане и Прибалтике.

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Происшествия В Новороссийске обнаружен нелегальный склад с оружием и боеприпасами Новороссийск, Краснодарский край, 14 мая 2020, 20:18 — REGNUM Склад с оружием и боеприпасами был обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске.

Общество Эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии Специалист в области экологии Дэвид Лапола в интервью журналу Agence France-Presse предупредил человечество о возможном возникновении новой пандемии. 8

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Финансы Объем средств ФНБ в апреле сократился почти на 450 млрд рублей Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле сократился на 449 млрд рублей и на 1 мая составил 12,406 трлн рублей, ликвидная часть составила 7,4% ВВП, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ.

Финансы Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки Банка России. 3